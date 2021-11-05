Сердца четырех: как сложились судьбы участников легендарной группы ABBA

Музыканты АBBА в костюмах для технологии захвата движения, которые «оживят» их голограммы / Фото: Baillie Walsh

Группа ABBA 5 ноября представит миру новый, девятый по счету студийный альбом Voyage, записанный участниками после сорока лет молчания. Это, конечно, сенсация для мира музыки.

Первые две песни из нового альбома собрали более 10 миллионов просмотров за первые же сутки. Поклонники в восторге — голоса кумиров почти не изменились. А весной состоится и концерт звезд, уже разменявших восьмой десяток лет. Только зрители их… не увидят. Вместо этого на построенном для события «ABBAдроме» появятся голограммы исполнителей. Двигаться они будут так, как их реальные «прототипы». Для этого на каждого из музыкантов наденут 150 датчиков, которые будут с точностью передавать их движения. Фотографии в костюмах с датчиками постаревшие, но узнаваемые исполнители выложили в «Инстаграм» группы. По плану они исполнят десять новых песен и… поставят точку в карьере навсегда. Никакого воссоединения и дальнейшей концертной деятельности не планируется. Хотя… От этих ребят можно ожидать всего. Десять лет назад они отказались от миллиарда долларов, предложенного им за воссоединение. На этот раз финансовая составляющая сделки хранится в секрете. Кто знает, может, им снова понравится быть вместе?

Новые песни показывают, что ABBA себе не изменяет: в композициях нет «модных стандартов». Никто не читает рэп, все лирично и мелодично, как в 1970-е, когда группа покорила мир. Поклонники уверены: если формат будет выдержан, ABBA может, и не порвет чарты, но диск распродаст. Поглядим! А пока вспомним историю этой легенды.

…В 2010 году газетчики наперебой пытались дозвониться хоть до кого-то из членов легендарной четверки. Шутка ли —отказаться от миллиарда долларов за 100 концертов! Трубку не брал никто. Наконец удалось услышать Бенни Андерссона.

—Бенни, почему нет? Вам же предложили миллиард!

—Да, —голос звучал спокойно. —Это и правда чертовски много денег. Но мы решили, что это не для нас.

Они и правда совсем не хотели видеть друг друга. Сейчас, встретившись спустя много лет, по словам Бьерна Ульвеуса, они сначала рассматривали друг друга, а потом им показалось, что паузы не было —и они просто пошли работать.

В снятом к грядущему концерту АВВА клипе мелькают фото участников в молодости: Анни-Фрид, Бенни, Бьорн и Агнета / Фото: YouTube / ABBA

…А когда-то все было иначе. Более счастливых и красивых двух пар, объединенных в квартет, на эстраде не было. 350 миллионов экземпляров альбомов — шутка ли?! Известие о развале группы стало сенсацией. Это случилось в 1982 году, на пике популярности. Мало кто знал, что к этому времени счастье членов квартета было мыльным пузырем — блестящим снаружи и пустым внутри. Десять лет они делали вид, что счастливы. За внешней картинкой скрывались драмы — у каждого свои, и в отдельности, и «посемейно». Но Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и АнниФрид Лингстад продолжали создавать хиты даже во время глубоких внутренних разладов.

Каждый из участников группы сначала занимался сольной карьерой, потом они переженились, таким образом родилась музыкальная «бомба», которая затем «рванула» и разметала их всех в разные стороны. Бенни Андерссон и Бьорн Ульвеус в конце 1960-х играли в популярных шведских группах, затем объединились в дуэт Bjön & Benny. Агнета Фельтског и Анни-Фрид Лингстад тоже пели сольно, участвовали в телепроектах, Анни-Фрид записала альбом. Потом Бенни женился на Анни-Фрид, а Ульвеус —на Агнете. Победа на «Евровидении-74» с песней «Ватерлоо» положила к ногам группы сначала Европу, а потом и весь мир. Успех усиливала их работоспособность: ABBA не почивала на лаврах, а беспрестанно развивалась. Но внутренние отношения затрещали. Первыми сломались Бьорн и Агнета. Спустя два года — Анни-Фрид и Бенни.

На интервью и на плакатах они продолжали улыбаться. Попытки влезать в личную жизнь музыкантов со стороны СМИ ситуацию усугубляли и ускоряли центробежные силы расставания. В ноябре 1981 года группа выпустила восьмой по счету студийный альбом The Visitors. Летом 1982 года четверка работала над материалом для следующей пластинки. Атмосфера в студии была накалена, они срывались друг на друга по поводу и без. В конце лета стало ясно, что ничего не получится, и на Рождество музыканты выпустили лишь компиляцию ранних синглов. 11 декабря 1982 года они в последний раз выступили вместе для топового британского шоу. Концерт транслировали и в Стокгольме. Никто не думал, что это —точка. Но самое главное —никто ничего так и не понял.

Не договорившись друг с другом о работе, музыканты остались едины в одном: они не стали комментировать распад группы и «тянуть» друг на друга. Разве что спустя много лет Бенни откровенно рассказал о своих проблемах с алкоголем в тот период, а Агнета в большом телеинтервью намекнула, что им не хватило опыта, чтобы сохранить себя и чувства в том «адском раю», в котором они оказались. Поклонники как-то пережили распад, а в 1990-х издание сборников их хитов вернуло ABBA статус суперзвезды. Мюзикл Mamma mia!, созданный на основе лучших песен группы и не покидавший мировых сцен с момента своего создания, в 2008 году стал фильмом. Тогда бывшие члены группы ABBA впервые с 1982 года вышли в свет вместе —ради этой премьеры. Они снова улыбались на камеру, но выглядели как беспредельно далекие и абсолютно чужие друг другу люди.

А такими они были в 1970 году. Слева направо: Бьорн Ульвеус, Агнета Фельтског, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад / Фото: imago images / United Archives

...Пик алкогольной зависимости пришелся у Бенни Андерссона на период наивысшей славы группы. Поразительно, как он сохранял работоспособность, если по вечерам регулярно не мог доползти до кровати. Излечившись от зависимости, Бенни признавал: «Наступает момент, когда алкоголь занимает в вашей жизни абсолютно все место». Тогда в его жизни не осталось места даже для Анни-Фрид.

Талантливый Бенни вышел на сцену в восемь лет. Еще в 1960-е годы, совсем молодым, он стал отцом сына и дочери, рожденных его подругой Кристиной. В браке с телеведущей Моной Норклит у него появился сын Людвиг. Но главной любовью Бенни была музыка. Чувства к Анни-Фрид на время захватили его целиком. Но 24 часа вместе, да с непростыми характерами… Однако любовь удерживала их рядом 12 лет.

Отец красавицы Анни-Фрид Альфред Хаазе был немецким солдатом. После войны (Анни родилась в 1945-м) он исчез из жизни их семьи. За связь с нацистом семью Лингстад в Норвегии затравили, и они бежали в Швецию, где мама Анни умерла. Девочку растила бабушка.

В 17 Анни-Фрид вышла замуж за музыканта Рагнара Фредрикссона. В 1963 году родился их сын Ханс Рагнар, дочка Энн Лиса-Лотте появилась на свет в 1967-м. В 1970 году пара окончательно перестала понимать друг друга, но за год до этого Фрида познакомилась с Бенни Андерссоном и уже не страшилась одиночества. В 1971 году они начали жить вместе, но оформили отношения лишь через семь лет, чтобы спустя еще три года развестись. Годом позже Фрида уехала из Швеции в Лондон, а в 1986 году — в Швейцарию, где и живет до сих пор. 26 августа 1992 года она стала принцессой, выйдя замуж за настоящего принца — Генриха Руццо Рейсс фон Плауэна. Ее светлости принцессе Анни-рид пришлось пережить две невосполнимые потери: в январе 1998 года погибла в аварии ее дочь Лиса-Лотте, а через год умер от рака крови ее супруг. В молодости они с Бенни подолгу не общались со своими детьми от первых браков. Анни говорила, что не может толком позаботиться и о себе, что уж там дети… После смерти дочери она горько оплакивала эти слова.

Бенни успешно пишет музыку к фильмам, некоторые его композиции занимают верхние строки чартов. А еще он руководит популярным в Швеции «Оркестром Бенни Андерссона».

После победы на Евровидении / Фото: PA Images \ TASS

Красавица Агнета Фельтског всегда казалась шаловливой, но чуть печальной девочкой. Мало кто знал, что она страдала фобиями, которые превращали ее жизнь в ад. Например, Агнета боялась сцены — по ее выражению, «до дрожи в позвоночнике». Затем, после аварийной посадки частного самолета группы после прохождения зоны серьезной турбулентности, у Агнеты развилась авиафобия. Она так боялась полетов, что начала пользоваться наземным транспортом, но попала в аварию и на автобусе — он перевернулся, да так, что Агнету вышвырнуло через открытое окно...

Она оказалась удивительно мужественной: даже уверяла, что столкновение с собственными страхами бодрит. Но расставания с Бьорном Агнета пережить не смогла. Они поженились летом 1971 года после романа длиной в два года. Линда Элин появилась на свет в 1973 году, Кристиан — в 1977-м, но рождение сына отношений не укрепило — Агнета покинула их общий дом в ночь на Рождество в 1978 году. Развод проходил мучительно: Агнета лежала в клинике, избавляясь от тяжелой депрессии, а новый брак Бьорна просто разбил ее сердце… Позже она выходила замуж еще раз, за хирурга Томаса Сонненфельда, записала тройку дисков, но затем несколько лет вела по сути затворнический образ жизни и не подходя у микрофону.

Правда, это не обернулось новой фобией — страхом пения: в 2004-м Агнета вдруг «вернулась в строй», записала кавер-версии на хиты 1960-х, вошедший в топ-10 ряда стран Европы, а затем и альбом «А», состоящий из новых композиций. А еще она выпустила автобиографическую книгу. Впрочем, особенных откровений относительно группы там не было...

А Бьорн… Эстрадный успех пришел к нему едва ли не раньше, чем к остальным членам четверки. Кроме этого, он изучал иностранные языки и в четверке слыл интеллектуалом. Его роман с журналисткой Леной Калерсио оказался счастливым, они вырастили двух дочерей, и ныне Ульвеус богат, но по-прежнему много работает. Их дружбу с Бенни не омрачило ничто — у каждого есть своя музыкальная компания, оба занимаются продюсированием, а Ульвеус еще и увлекся общественной деятельностью. Они вдвоем написали мюзикл «Шахматы» (Chess)и с их музыкой завоевал популярность шведский дуэт Gemini.

…И вот они снова вместе: Бенни (ему придется сбрить бороду ради «оживления» голограмм) чуть улыбается. Непривычно стриженый Бьорн чуть напряжен. Анни-Фрид смотрит как дама из высшего света, коей она и является. Агнета… Почему-то кажется, что ей снова больно, что-то есть тревожное в ее глазах... Но фобии свои она, наверное победила, иначе побоялась бы возвращаться в прошлое.