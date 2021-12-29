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Как безопасно запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь

Елизавета Короткова

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Как безопасно запускать салюты и фейерверки в новогоднюю ночь
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новогодние праздники — самое популярное время для использования пиротехнических изделий. Чтобы насладиться красивым зрелищем и не получить травм, нужно помнить о технике безопасности. Как правильно запускать салют и фейерверк, «Вечерней Москве» рассказали в МЧС.

Покупка пиротехники

Задуматься о безопасности следует еще на этапе приобретения пиротехники. Покупать салюты и фейерверки следует только в специализированных магазинах. Важно внимательно изучить сертификат изделия и срок годности товара, затем проверить, герметично ли он запакован. Не забудьте прочесть инструкцию по применению.

Подготовка к запуску

Как только вы приобрели пиротехническое изделие, изучите необходимые условия его хранения. Соблюдайте их и держите товары в защищенном от детей месте.

Заранее продумайте, где именно вы будете запускать салют или фейерверк. Это рекомендовано делать на открытых площадках вдали от жилых зданий и линий электропередачи. Существуют специализированные точки для запуска — их адреса можно узнать в Сети.

Запуск

Убедитесь в том, что на улице хорошая погода для запуска фейерверка. В сильный ветер или дождь от развлечения придется отказаться.

Разместите зрителей на безопасном расстоянии от пиротехнического изделия. Наблюдатели должны оставаться примерно в 30–50 метрах от объекта. Затем установите пиротехнику на ровном участке земли. Убедитесь, что она прочно стоит на поверхности. Нельзя запускать ракеты с рук и направлять их в сторону зрителей. Важно, чтобы никто из них не курил в момент запуска. Человек, ответственный за процесс, не должен находиться в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, запускать фейерверки нельзя детям.

После установки можно поджечь фитиль и удалиться на необходимое расстояние. Во время поджигания ни в коем случае нельзя наклоняться над фейерверками и ракетами.

Что делать, если фейерверк не сработал?

Если ракета не взлетела, не нужно сразу же приближаться к ней. Следует выдержать десятиминутную паузу и убедиться, что процесс тления закончился. После этого можно подойти к фейерверку и убрать его. Нельзя запускать не сработавшую вовремя пиротехнику повторно.

Где запускать салют и фейерверк в Москве и Московской области?

В Москве организовано 62 площадки для запуска пиротехнических изделий. Некоторые магистрали Москвы в новогоднюю ночь будут перекрыты из-за проведения салюта. Приобрести фейерверки можно более чем в ста столичных магазинах. К каждому из них выдвинуты высокие требования по качеству продукции.

Чтобы найти площадку для запуска пиротехники в Московской области, граждане смогут воспользоваться специальной картой. Она опубликована на сайте РИАМО. На карте отмечены 338 площадок.

До этого врачи рассказали о правилах безопасности во время новогодних каникул. По словам врачей, за последние годы все чаще в больницу в новогодние дни попадают молодые мужчины в возрасте 30 лет. Специалисты отметили, что не стоит запускать фейерверки или взрывать петарды в состоянии алкогольного опьянения: это может закончиться травмами.

Кроме того, кинологи напоминают о том, что новогодняя ночь — серьезный стресс для собак. Чтобы снизить негативное влияние салютов, хлопушек и петард на питомцев, следует плотно закрыть окна в ночное время. Выгулять собаку нужно вечером 31 декабря, когда залпы салютов слышны не слишком сильно.

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