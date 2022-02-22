Топ-10 главных событий 23 Февраля: как Москва отметит праздник

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

День защитника Отечества, 23 февраля, культурные заведения столицы отметят с размахом. В музеях, парках, библиотеках, кинотеатрах и театрах гостей ждут праздничные тематические мероприятия. «Вечерняя Москва» собрала главные из них.

День защитника Отечества в Музее Победы

Музей Победы приглашает отпраздновать День защитника Отечества. Программу мероприятий начнет спортивный квест «Вместе с папой», где, помимо заданий на сообразительность, участники попадут в тир и смогут проверить свою меткость. В «Землянке» все желающие могут пострелять из оригинального автомата ППШ. Также гостей ждут открытие выставки и экскурсия «Путь воина», концерт «Служить России», выставка военных трофеев и квиз «Великая Отечественная война».

На открытых площадках можно будет угоститься солдатской кашей и горячим чаем в антураже фронтового времени, а также разобрать и собрать автомат Калашникова и пистолет Макарова.

День защитника Отечества в Историческом музее

В рамках празднования Дня защитника Отечества Исторический музей подготовил специальную программу на военно-патриотическую тему, основной частью которой станет квест «Лабиринт истории». Задания квеста оформлены в виде лабиринта. В центре каждого из них — мини-история о персонаже или предмете, а о каком именно — предстоит разгадать.

Кроме того, пройдут музейные занятия «Войско Средневековой Руси» и «Александр Невский — взгляд сквозь века», экскурсии «А. В. Суворов и его время. Гений военного искусства», «Власть и воинство в Средневековой Руси», «Российская империя XVIII–XIX веков в памятниках Исторического музея» и «Сокровища эпохи древности и Cредневековья», программа с мастер-классом «Символы и песни наших побед» и занятие «Подвиг во имя жизни».

Тематические экскурсии также пройдут в Музее Отечественной войны 1812 года.

День русского солдата в Бородинской панораме

23 февраля музей-панорама «Бородинская битва» приглашает на музейный праздник «День русского солдата». Программу откроет «Рекрутское депо», где взрослые и дети узнают, как зарядить ружье, и посмотрят, что хранилось в солдатском ранце.

Праздничный день продолжится показом диафильма «Бородино», оформленного рисунками советского художника Владимира Шевченко. Далее состоятся две лекции — «Русская и французская пехота 1812 года» и «Оружие эпохи наполеоновских войн», а также встреча с историком Сергеем Малышкиным «А. И. Михайловский-Данилевский: воин и историограф».

Фото: официальный сайт мэра и правительства столицы

День защитника Отечества на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ

Большой праздник, приуроченный ко Дню защитника Отечества, состоится 23 февраля на территории Музейно-храмового комплекса ВС РФ Минобороны России. Гостей ждут интерактивные и анимационные программы, выставка образцов современной техники, аттракцион «Танкодром» и военно-историческая реконструкция, посвященная битве под Москвой. Все желающие могут сфотографироваться с участниками исторической реконструкции и побывать на месте импровизированного сражения.

На сцене у главного катка Подмосковья пройдут выступления творческих коллективов, а вечером состоится праздничный салют.

День защитника Отечества на ВДНХ

ВДНХ 23 февраля приглашает на программу ко Дню защитника Отечества. Гостей ждут праздничные экскурсии и концерты, брейн-ринги по истории и мастер-классы для детей и взрослых, квесты, лекции и кинопоказы. Также на выставке разместят полевые кухни, где можно будет попробовать блюда военных лет.

На самом большом катке Москвы пройдет спортивно-развлекательная программа, а на детской ледовой площадке самых маленьких посетителей будут развлекать аниматоры в тематических костюмах.

В центре «Космонавтика и авиация» пройдут экскурсии «Герои космоса», где расскажут о примерах выдающейся отваги и самоотверженности людей, которые работают в космической отрасли. Также пройдут экскурсии по территории выставки «Мужские образы на ВДНХ». А в Музее кукол — экскурсия «История России — наука побеждать».

В Музее гаража особого назначения ФСО России будут идти показы фильмов «Белое солнце пустыни» и «Солдат Иван Бровкин», мастер-классы по сборке военных грузовиков и самолетов, брейн-ринги по отечественной военной истории.

На «Городской ферме» детей и их родителей ждет квест «Отважное приключение», мастер-классы по изготовлению самолетиков из сена и веселый турнир. А в Доме музеев на ВДНХ открыта выставка «Мужское/Женское», приуроченная ко 23 Февраля и 8 Марта.

Фестиваль солдатской каши в Военно-техническом музее

В Государственном Военно-техническом музее 23 февраля состоится Фестиваль солдатской каши, приуроченный ко Дню защитника Отечества. В его программе: конкурс на самую вкусную солдатскую кашу, приготовленную на костре, активные игры, конкурсы и соревнования.

Фото: Анастасия Мальцева / Вечерняя Москва

День защитника Отечества в ТЦ «Авиапарк»

На манеже Park Arena в ТЦ «Авиапарк» 23 февраля состоится фестиваль детского спорта, в котором примут участие будущие защитники страны «Юнармия». Участники мероприятия собираются установить всероссийский рекорд, посоревноваться в кикбоксинге, виртуальном чемпионате VR по зимним видам спорта и боксу. Также пройдут мастер-класс от чемпиона мира, квест «Путь защитника», шоу «Дети спорта» и ярмарка будущих чемпионов.

День защитника Отечества в парках

Парки Москвы, подведомственные департаменту культуры, подготовили тематическую онлайн-программу ко Дню защитника Отечества. Посетители смогут создать подарочный магнитик, посетить онлайн-лекции и узнать интересные факты о защитниках разных эпох.

В парках «Сокольники», «Бабушкинский», «Дубки» и «Гончаровский» пройдут онлайн-выставки «Защитники Отечества», в рамках которых юные художники изобразили героев разных лет и веков.

В социальных сетях парка «Северное Тушино» выйдет программа «Морские профессии». В инстаграм-аккаунте парка «Красная Пресня» пройдет мастер-класс по созданию открытки ко Дню защитника Отечества. Творческие мастер-классы проведут в парках «Таганский» и «Ходынское поле».

В Лианозовском парке опубликуют праздничный концерт.

День защитника Отечества в театрах Москвы

Городские театры 23 февраля традиционно представляют тематические спектакли. Так, «Новый Арт Театр» ждет зрителей на спектакле «Если ворон в вышине». Пьеса рассказывает о фронтовой любви, солдатской дружбе, тяжелом военном быте, героике и трагизме того времени, и в то же время возвращает зрителей в сегодняшний день. Постановка позволяет, как в зеркале, увидеть свое лицо в образах тех солдат, которые защитили нашу Родину в те страшные годы. Представить себя на их месте, задуматься.

«Прогресс-сцена Армена Джигарханяна» покажет фантазию «Василий Теркин» по мотивам одноименной поэмы о народном герое. Россия проходила через испытания не раз. Однако всегда появлялись герои, которые, не боясь потерять жизнь, вступали в неравный бой со смертью, спасая родину. Именно они остаются жить в веках.

В основе спектакля «Веселый солдат» Московского Губернского театра — одноименная повесть Виктора Астафьева, который прошел всю Великую Отечественную войну простым солдатом. Главным героем постановки становится сам писатель. Из настоящего он вглядывается в прошлое, в себя — молодого, веселого солдата. Заново проживает свою юношескую влюбленность, первое ранение, первую потерю, первого убитого немца.

Театр имени М. А. Булгакова 23 февраля покажет спектакль «Будь здоров, школяр!». Это история о мальчишестве, безрассудстве и простых «радостях» на войне. О солдатских снах, их сказочном мире, а сны эти, может, самое светлое, что осталось у восемнадцатилетних вояк.

Героическую музыкальную комедию «В шесть часов вечера после войны» можно увидеть на сцене Детского музыкального театра имени Н. И. Сац. Опера основана на одноименном фильме Ивана Пырьева. Сюжетная канва усложнится — добавятся военные песни Тихона Хренникова, создавшего музыку к киноленте.

День защитника Отечества в «Москино»

Сеть кинотеатров «Москино» 23 февраля приглашает горожан на спецпоказ фильма «Жди меня», приуроченный к празднованию Дня защитника Отечества. Посмотреть мелодраму о любви и верности по мотивам одноименного стихотворения Константина Симонова можно в кинотеатре «Художественный». Фильм представит историк Григорий Пернавский.