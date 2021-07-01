Школьники почти перестали интересоваться наркотиками

Фото:YouTube / ГБУ «НИИОЗММ ДЗМ»

Главный внештатный специалист-нарколог Департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал о методах борьбы с наркоманией.

— Евгений Алексеевич, как сегодня устроена московская наркология?

— Она представлена одним учреждением — Московским научно-практическим центром наркологии. Мы выстраивали эту организацию 20 лет. В России это единственное учреждение, где оказывается конкретная медицинская помощь по профилю «психиатрия–наркология» и проводятся соответствующие научные исследования.

По поручению мэра Москвы у нас работает самый мощный «подтверждающий центр» — научное подразделение, занимающееся идентификацией новых наркотических средств и обнаружением их в биологических средах наших пациентов.

— Какая работа ведется в общеобразовательных школах?

— У нас самое мощное профилактическое подразделение, которое работает со школьниками. Например, в 2020 году мы протестировали 116 000 учеников. Недавно я посетил одну из московских школ, пришлось выдержать настоящий бой с мамами и папами. Они говорили, что мы злодеи, тестируем их идеальных детей, вроде как унижаем их достоинство...

У меня было ощущение, что я оказался в нулевых. В те времена эта тема только зарождалась. К большому сожалению, подобные вещи, вроде такого яростного сопротивления, все еще не редки. Но мы точно знаем, что если десять лет назад среди учеников старших классов было выявлено около десяти процентов ребят, которые употребляли наркотики, то сейчас это сотые процента. Вот так работает система профилактики. Она включает в себя и тестирование, и специальные беседы на основе полученных данных.

— Где ребята проходят реабилитацию?

— Существует крупнейший в России реабилитационный центр, рассчитанный на 110 коек с очень большим набором отделений. Там для них и подготовлена программа реабилитации, в которую они попадают после основного курса лечения. Это и амбулаторные программы, и сопровождение.

Действуют также группы анонимных наркоманов. Они с нами активно сотрудничают, работают как волонтеры, сопровождают больных, следят за тем, чтобы они не срывались.

— А какая работа проводится с пожилыми людьми?

— Мы задумывались над созданием специализированного подразделения. К нам поступает заметное число таких больных, которые распределяются по отделениям, где лечится и молодежь. Но молодые люди с наркологическими заболеваниями не всегда адекватно относятся к возрастным пациентам.

Еще у нас есть отдельные программы для детей, взрослых и ВИЧ-инфицированных. Даже была идея создать свой роддом. Но потом оказалось, что это слишком накладно для здравоохранения, да и не так много рожающих больных наркологического профиля.

Мы решили создать выездную бригаду. Она оказывает помощь другим больницам и роддомам по требованию, выезжая на вызовы в любое время суток.

— А каким образом можно сдать генетический анализ?

— Он абсолютно доступен. Приехали и сдали. Все анализы и помощь для москвичей бесплатны, для жителей регионов — порядка 1000 рублей.

ДОСЬЕ

Евгений Брюн родился 5 октября 1950 года в Санкт-Петербурге. Учился в Хабаровском государственном медицинском институте и в ординатуре по психиатрии в Московском НИИ психиатрии МЗ РСФСР.

Кандидат наук. Возглавлял отдел наркомании Московского НИИ психиатрии Минздрава РСФСР. Главный внештатный специалист (психиатр-нарколог) Минздрава РФ с 2009 года.