Баллончик краски и трафарет — набор настоящего джентльмена

Художник Антон Лебедев завершил роспись киоска печати в районе Щукино. Теперь яркий арт-объект, украшенный авторскими рисунками в стиле «глитч-сюрреализм», будет приковывать взгляды прохожих / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В четверг, 12 августа, художник Антон Лебедев (Антонио Lebedef) завершил работу над уличным арт-объектом в авторском стиле «глитч-сюрреализм». С его помощью полузаброшенный киоск печати в районе Щукино превратился в настоящее произведение современного искусства.

Яркий ларек среди серых зданий видно сразу. И первое, за что цепляется глаз, как бы это ни звучало, это... глаз. Черно-белый такой, почти во всю длину киоска. На соседней «стене» образованные прохожие с легкостью угадают руки с фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Изображены они на ярком цветном фоне. Желтый, синий, зеленый, розовый, фиолетовый, даже бирюзовый — каждый сможет найти здесь свой любимый цвет. И последний большой и заметный объект на киоске — ухо Ван Гога.

Рядом на асфальте разбросаны десяток баллончиков с краской и аппликаторы для них, скотч, пара трафаретов. Это весь «набор джентльмена», который потребовался художнику Антонио для работы. Ну и стремянка, чтобы закрасить каждый сантиметр железной конструкции.

— Мой авторский стиль — «глитч-сюрреализм» — это смешение узнаваемых, но переработанных образов и так называемых глитч-эффектов — помех на цифровых экранах, — объясняет художник.

На первый взгляд может показаться, что работа полностью завершена.

— Но я хочу добавить еще пару деталей. И, конечно же, подпись. Без нее проект не может считаться законченным, — говорит Антонио.

Оделся он под стать своей работе: на темный пиджак будто кто-то случайно пролил разноцветные краски. Здравомыслящий ход, если учесть, что во время распыления баллончика можно испачкаться. Художник забирается на стремянку и приклеивает трафарет со своей подписью. Он встряхивает баллончик. Пара пшиков — и все, работа закончена.

Трудился над арт-объектом молодой человек почти неделю по несколько часов в день. — Было бы быстрее, если бы не шел дождь. Но я доволен полученным результатом, — кивает Антонио, отходя на пару шагов, чтобы рассмотреть конечный вариант. Краска, которую использовал художник на ларьке, — стойкая. Но чтобы арт-объект простоял еще дольше, он покроет его специальным лаком, и ларьку будут не страшны дождь и ветер.

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

А прохожие уже с интересом заглядываются на киоск. Замечали ли они его, когда он был серым? Скорее всего, нет.

— Обычно люди ходят, уткнувшись в телефон. Я же хочу сделать все, чтобы их от него отвлечь. У нас вокруг и так слишком много информационного шума, — говорит художник. — Поэтому артобъект — как яркий человек в толпе, — привлекает внимание.

Художник, конечно же, заложил свои смыслы в работу. Для него сочетание абстрактных пикселей, возникающих при сбое экранов, — как призыв к выходу из виртуального пространства на встречу красоте искусства.

— А еще заложена мысль о том, что искусство в городе возникает сейчас как неожиданный и прекрасный «сбой» в будничном пространстве или в самом человеке, — уточняет Антонио. — И все это дает дополнительную глубину работе. Я хочу через простое говорить о сложном, тут можно «разматывать» любую волнующую лично вас тему.

Поэтому молодой человек готов и к любым другим интерпретациям, которые появятся у прохожих.

Кстати, работа сделана в рамках проекта московских властей «Искусством вовнутрь», который призван интегрировать уличную живопись в городскую среду и повысить ее социальное и культурное значение.

ИНТЕРЕСНО

Понятие «глитч» стало известным благодаря первому астронавту Соединенных Штатов Америки Джону Гленну. Во время его орбитального космического полета в 1962 году в технике на борту произошли неполадки со связью.

Поэтому, если переводить буквально, то «глитч» обозначает скачок или изменение в напряжении электрического тока. Что, собственно, и произошло на орбите.

А в искусство этот термин перекочевал в 1978 году. При создании фильма Digital TV Dinner Джейми Фентон и Райль Саритский провели эксперимент и использовали игровую консоль. Вставляя в нее картриджи с играми, они стучали по устройству. Из-за удара картридж вылетал, а экран загрузки зависал, создавая помехи.

Сейчас же «глитч-арт» можно найти почти во всех сферах искусства. Например, австралийский скульптор Пол Каптейн создает в этом стиле деревянные скульптуры, а американец Филипп Стирнс — стилизованные пледы и ковры с такой текстурой. Используют глитч и в дизайне мебели.