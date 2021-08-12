Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Баллончик краски и трафарет — набор настоящего джентльмена

Юлия Панова

Город
Баллончик краски и трафарет — набор настоящего джентльмена
Художник Антон Лебедев завершил роспись киоска печати в районе Щукино. Теперь яркий арт-объект, украшенный авторскими рисунками в стиле «глитч-сюрреализм», будет приковывать взгляды прохожих / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

В четверг, 12 августа, художник Антон Лебедев (Антонио Lebedef) завершил работу над уличным арт-объектом в авторском стиле «глитч-сюрреализм». С его помощью полузаброшенный киоск печати в районе Щукино превратился в настоящее произведение современного искусства.

Яркий ларек среди серых зданий видно сразу. И первое, за что цепляется глаз, как бы это ни звучало, это... глаз. Черно-белый такой, почти во всю длину киоска. На соседней «стене» образованные прохожие с легкостью угадают руки с фрески Микеланджело «Сотворение Адама». Изображены они на ярком цветном фоне. Желтый, синий, зеленый, розовый, фиолетовый, даже бирюзовый — каждый сможет найти здесь свой любимый цвет. И последний большой и заметный объект на киоске — ухо Ван Гога.

Рядом на асфальте разбросаны десяток баллончиков с краской и аппликаторы для них, скотч, пара трафаретов. Это весь «набор джентльмена», который потребовался художнику Антонио для работы. Ну и стремянка, чтобы закрасить каждый сантиметр железной конструкции.

— Мой авторский стиль — «глитч-сюрреализм» — это смешение узнаваемых, но переработанных образов и так называемых глитч-эффектов — помех на цифровых экранах, — объясняет художник.

На первый взгляд может показаться, что работа полностью завершена.

— Но я хочу добавить еще пару деталей. И, конечно же, подпись. Без нее проект не может считаться законченным, — говорит Антонио.

Оделся он под стать своей работе: на темный пиджак будто кто-то случайно пролил разноцветные краски. Здравомыслящий ход, если учесть, что во время распыления баллончика можно испачкаться. Художник забирается на стремянку и приклеивает трафарет со своей подписью. Он встряхивает баллончик. Пара пшиков — и все, работа закончена.

Трудился над арт-объектом молодой человек почти неделю по несколько часов в день. — Было бы быстрее, если бы не шел дождь. Но я доволен полученным результатом, — кивает Антонио, отходя на пару шагов, чтобы рассмотреть конечный вариант. Краска, которую использовал художник на ларьке, — стойкая. Но чтобы арт-объект простоял еще дольше, он покроет его специальным лаком, и ларьку будут не страшны дождь и ветер.

Баллончик краски и трафарет — набор настоящего джентльменаФото: Денис Воронин / АГН Москва

А прохожие уже с интересом заглядываются на киоск. Замечали ли они его, когда он был серым? Скорее всего, нет.

— Обычно люди ходят, уткнувшись в телефон. Я же хочу сделать все, чтобы их от него отвлечь. У нас вокруг и так слишком много информационного шума, — говорит художник. — Поэтому артобъект — как яркий человек в толпе, — привлекает внимание.

Художник, конечно же, заложил свои смыслы в работу. Для него сочетание абстрактных пикселей, возникающих при сбое экранов, — как призыв к выходу из виртуального пространства на встречу красоте искусства.

— А еще заложена мысль о том, что искусство в городе возникает сейчас как неожиданный и прекрасный «сбой» в будничном пространстве или в самом человеке, — уточняет Антонио. — И все это дает дополнительную глубину работе. Я хочу через простое говорить о сложном, тут можно «разматывать» любую волнующую лично вас тему.

Поэтому молодой человек готов и к любым другим интерпретациям, которые появятся у прохожих.

Кстати, работа сделана в рамках проекта московских властей «Искусством вовнутрь», который призван интегрировать уличную живопись в городскую среду и повысить ее социальное и культурное значение.

ИНТЕРЕСНО

Понятие «глитч» стало известным благодаря первому астронавту Соединенных Штатов Америки Джону Гленну. Во время его орбитального космического полета в 1962 году в технике на борту произошли неполадки со связью.

Поэтому, если переводить буквально, то «глитч» обозначает скачок или изменение в напряжении электрического тока. Что, собственно, и произошло на орбите.

А в искусство этот термин перекочевал в 1978 году. При создании фильма Digital TV Dinner Джейми Фентон и Райль Саритский провели эксперимент и использовали игровую консоль. Вставляя в нее картриджи с играми, они стучали по устройству. Из-за удара картридж вылетал, а экран загрузки зависал, создавая помехи.

Сейчас же «глитч-арт» можно найти почти во всех сферах искусства. Например, австралийский скульптор Пол Каптейн создает в этом стиле деревянные скульптуры, а американец Филипп Стирнс — стилизованные пледы и ковры с такой текстурой. Используют глитч и в дизайне мебели.

Читайте также:
художникрайон Щукинограффити
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Вадим Коженов
Вадим Коженов

Нужен один порядок для всех

Виталий Сучков
Виталий Сучков

Собраться вместе нам ничто не помешает

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Москаль назвал Зеленского трусом

Юрий Крестинский
Юрий Крестинский

Вакцина доказала эффективность

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Давайте просто в них поверим

Игорь Березин
Игорь Березин

Как изменится рынок продуктов

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Судиться с бургером бесперспективно

Все мнения
О проекте