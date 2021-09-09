Салют, столица: как Москва отметит свое 874-летие

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Программа празднования Дня города в этом году будет скромнее, чем на протяжении многих последних лет, но все же куда более разнообразной, чем в прошлый пандемийный год. «Вечерка» выяснила, как горожане и гости столицы смогут отметить очередную годовщину основания Москвы.

О том, что праздник все-таки точно состоится, мэр столицы Сергей Собянин сообщил за месяц до ожидаемого москвичами события, 12 августа.

— Москва отметит свой 874-й день рождения во вторые выходные осени — 11–12 сентября, — написал глава города в одной из социальных сетей. — Как и в том году, формат мероприятий определим с учетом эпидемической обстановки и действующих санитарных правил. Безусловно, главным приоритетом для нас является сохранение здоровья граждан.

Каким будет День города, столичные власти рассказали накануне.

— Учреждения культуры проведут множество мероприятий для детей и взрослых: экскурсии, концерты, мастер-классы, творческие встречи, показы кинофильмов о Москве, открытые репетиции спектаклей и многое другое, — сообщили в пресс-службе Департамента культуры города Москвы.

Шумных гуляний не будет, но для того, чтобы провести время с удовольствием и пользой, у москвичей есть есть все шансы.

Шоу огненных цветов

В буквальном смысле самым ярким событием предстоящего празднования станет запуск фейерверков, который начнется 11 сентября в 21:00. Огненные цветы распустятся на 26 площадках, разбросанных по всей территории столицы, в том числе в новых округах, в частности в Троицке и поселении Московский. Но главными салютными площадками станут городские парки.

Музы приглашают

Отметить день рождения города москвичи смогут и в театрах. Например, 11 сентября в Театре имени Ермоловой желающие смогут посмотреть открытую репетицию спектакля «Леди Макбет Мценского уезда». В тот же день состоится экскурсия по театру Et Cetera. «Театриум на Серпуховке» покажет спектакль «На бойком месте». А в театре «Геликон-опера» состоится концерт «Иоганнес Брамс. О вечной любви». Чтобы попасть на спектакли, любителям театра нужно будет предварительно зарегистрироваться.

Фото: Smotrim.ru

Не только о книгах

Библиотеки порадуют экскурсиями, как реальными, так и виртуальными. Например, библиотека-читальня имени А. С. Пушкина 11 сентября приглашает на экскурсию «В поисках места рождения Пушкина». Экскурсантам расскажут, где родился поэт, покажут, где его крестили.

В детской библиотеке № 177 для школьников 8–13 лет проведут виртуальную экскурсию по первым станциям метро. А 12 сентября Центральная городская деловая библиотека приглашает на экскурсию по районам Алексеевский и Ростокино, в ходе которой они узнают историю знаменитого акведука, памятника «Рабочий и колхозница».

Музеи выходят на улицы

Отпраздновать День города можно будет и в музеях, более 80 из них откроются для бесплатного посещения. Так, 11 сентября музеи В. А. Тропинина и московских художников его времени и «Садовое кольцо» приглашают желающих в путешествие, посвященное выдающимся москвичам XIX века. Полный список музеев — участников празднования, а также организуемых ими мероприятий есть на сайте https://mos-razvitie.ru/events/MoscowDay2021.

Важнейшее из искусств

Есть приятные новости и для киноманов. Например,11 сентября в кинотеатре «Факел» покажут картину Георгия Данелии «Я шагаю по Москве». А 12 сентября в кинотеатре «Звезда» можно будет увидеть фильм Владимира Меньшова «Москва слезам не верит».С полной программой можно ознакомиться на сайте «Москино».

Вдохновить Шекспира и распутать дело Агаты Кристи

К всероссийской культурной программе «Пушкинская карта» присоединились уже больше 200 московских площадок. Это театры, библиотеки, музеи и культурные центры.

Оформить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. На нее будут начислять средства, которые можно будет потратить на посещение культурных событий, проходящих в Москве.

— Общее число мероприятий в столице, отобранных экспертным советом программы, сейчас превышает полторы тысячи, — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. — Почти 700 из них — театральные постановки. Так, Московский драматический театр имени Пушкина приглашает на спектакль «Влюбленный Шекспир». Внезапное чувство окрыляет драматурга и вдохновляет его на создание, пожалуй, одной из самых известных трагедий «Ромео и Джульетта». За воплощение на сцене остроумной фантазии режиссер Евгений Писарев уже получил несколько премий.

Государственный московский театр балета предлагает участникам программы посмотреть «Лебединое озеро». А в Московском театре Олега Табакова покажут спектакль «И никого не стало». Это постановка по пьесе Агаты Кристи, которую она написала по мотивам собственного романа «Десять негритят».

Держателей «Пушкинской карты» ждут на выставках, концертах, экскурсиях, творческих встречах и мастер-классах. Анонсы всех ближайших мероприятий столицы можно найти на портале mos.ru.