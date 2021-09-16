Школа с картинками: как волонтеры превратили стены учебного заведения в галерею современной живописи

На официальном открытии стрит-арт-объекта директор экошколы Роман Бариев поприветствовал учеников московских школ, для которых в честь торжественного события организаторы подготовили квест по территории центра, обзорную экскурсию и мастер-классы / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

16 сентября в Москве открылся самый большой в России арт-объект, посвященный экологии и охране окружающей среды. Его создавали полгода. «Вечерняя Москва» в числе первых оценила новинку.

В «Экошколе Кусково» ГПБУ «Мосприрода» завершился экологический арт-фестиваль Kuskovo GREEN FEST. В течение шести месяцев столичные художники создавали на ее стенах композицию из 35 огромных картин. Общая площадь арт-объекта — 1500 квадратных метров. Это самый большой в стране стрит-арт с такой тематикой. Крупнее него, возможно, нет и во всем мире. Один из самых масштабных и известных арт-объектов, по сообщению основателей московского проекта, находится в Швейцарии — тот занимает всего примерно 700 квадратных метров.

Руководитель эколого-просветительского центра Роман Бариев рассказал, что фестиваль задумывался для привлечения внимания населения к вопросам экологии, к проблемам, связанным с уничтожением краснокнижных видов животных, загрязнением Мирового океана, уничтожением лесов.

Все художники, создававшие арт-объект, по его словам, работали исключительно на волонтерских началах.

— Все это было внутренней инициативой — не поручением сверху, — заявил Бариев. — Это моя задумка. Мы долго отбирали работы, смотрели, какие нам подходят, а какие — нет. Начали расписывать первую стену в конце осени.

Далее мы обрастали новыми партнерами. К нам присоединялись художники, волонтеры, экоактивисты. Крупная строительная компания предоставила краску. Вся работа от начала до конца сделана волонтерами. Я считаю, что именно это самое большое достижение. Людям интересно быть вовлеченными в большие акции, экофестивали.

Искусство, по мнению организаторов мероприятия, — яркий и выразительный язык. Для взаимодействия с основной аудиторией экошколы — а это подростки, школьники — он подходит очень хорошо. Чтобы быть с ребятами на одной волне, выбрали именно стритарт, граффити.

— Мы не хотели создавать скучный музей, посвященный экологии, — добавил Бариев. — Думаю, мысли о том, что экология — это круто, появятся у детей, когда они будут рассматривать картины.

Руководитель школы подчеркнул, что за время проведения работ посещение экоцентра увеличилось в четыре раза. Местные жители смотрят на картины, заходят в учебное заведение, где экскурсоводы рассказывают им, что на территории организации есть раздельный сбор отходов, прием добрых вещей, проводятся мастер-классы.

— Люди стали специально приезжать сюда из других районов, чтобы сделать фотосессию, — отметил Роман Бариев. — Обновленный объект — это магнит, который притягивает москвичей. Причем нет картин, которые завоевали бы всеобщее внимание. Здесь, как и в любой картинной галерее, у каждого появляются свои любимые экспонаты. И в этом есть особая прелесть.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды:

— Искусство, особенно такое яркое, как стрит-арт, является одним из главных способов привлечения внимания населения к экологическим проблемам. Благодаря усилиям более 200 человек — профессиональных художников, экоактивистов, волонтеров, простых горожан и их детей — за шесть месяцев на территории экоцентра «Экошкола Кусково» расположилась настоящая галерея, посвященная вопросам экологии. На стенах организации появилось 35 стрит-арт-картин, для создания которых пришлось потратить 4000 литров краски.

СПРАВКА

В здании «Экошколы Кусково» в прошлом была сельская общеобразовательная школа. Она построена 102 года назад. Сюда до сих пор приходят пожилые посетители, которые говорят, что учились в ней. После закрытия учебного заведения здание было заброшено.

Однако в 2013 году здесь начался ремонт. Еще через два года, в 2015 году, открылась экологическая школа. Однако косметический ремонт стен здания завершился только сейчас благодаря фестивалю стрит-арта.