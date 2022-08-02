Рыбки подземки исполнят желания: на станции «Нагатинский Затон» монтируют масштабные панно

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Россия, Москва, Южный административный округ, район Нагатинский Затон Карта всех событий

1 августа в столичном Стройкомплексе рассказали о работах, которые ведутся на станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии метро.

Станции восточного участка Большого кольца будут украшать разные элементы. Выделяется среди них «Нагатинский Затон», на стенах которого уже появляются жители подводных глубин столицы. Всего на станции установят 12 панно.

— Сейчас начаты работы по монтажу самого большого из них — «Щуки» — размером порядка 14 на 3,6 метра, — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Компанию «Щуке» составляют другие обитатели столичных водоемов. «Карась», «Бычок», «Ротан» и «Голавль» — эти четыре композиции уже украшают стены «Нагатинского Затона». Впереди монтаж других оригинальных панно.

На противоположной платформе уже ведется подготовка к установке следующих композиций.

— В ближайшее время путевую стену украсит «Налим», — в московском Стройкомплексе уточнили, что размер этой мозаики составит 13 на 3,5 метра.

После «Налима» выполнят «Окуня» — мозаику с этим речным хищником размером поменьше. Композицию 5,3 на 2,7 метра будут устанавливать специалисты несколько дней.

— Все изображения рыб выполняются из натурального камня и смальты в технике мозаичного панно. В художественной мастерской мелкие элементы мозаики собираются в более крупные фрагменты, а затем доставляются на станцию. Уже на станции под форму каждой части мозаики аккуратно выпиливается мрамор, затем все элементы собираются в единую композицию, — пояснили в компании-подрядчике. — Ведется кропотливая работа.

Там же добавили, что изображения 11 рыб будут представлены в пешеходной галерее. Однако их выполнят уже в металле и в уменьшенном размере.

«Нагатинский Затон» в составе восточного участка БКЛ будет открыт в следующем году. Длина этого отрезка составляет почти 11 километров. В его состав также входят «Кленовый бульвар», «Печатники» и «Текстильщики».

— Открытие участка улучшит транспортную доступность ряда районов на юго-востоке Москвы, — добавили в столичном Стройкомплексе. — Большая кольцевая линия — самый масштабный проект метростроения в России и один из самых масштабных в мире.

Длина Большого кольца составит 70 километров, в нее войдет 31 станция, 22 из которых уже открыты для пассажиров. Линия разгрузит действующие станции метрополитена внутри кольца и Кольцевую линию подземки.

КСТАТИ

На Тверском бульваре вчера открылась выставка, приуроченная ко Дню строителя. «Искусство строить метро» посвящена созданию Большой кольцевой линии метрополитена.

ЦИФРА

3 станции Большого кольца запустят в этом году — «Марьину Рощу», «Рижскую» и «Сокольники».

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО

Проходка тоннелей на Большом кольце завершилась зимой. Часть станций получат тоннели в середине, а платформы по бокам. Другие построят классическим методом.