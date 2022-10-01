Компания Samsung начала продавать новые восстановленные смартфоны

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Компания Samsung собирается расширить программу Re-Newed и начнет продавать новые восстановленные смартфоны. Об этом в субботу, 1 октября, сообщило издание TechRadar.

Как уточняется, данная инициатива позволит корейскому производителю реализовать смартфоны Galaxy S22 и другие актуальные гаджеты, вышедшие в этом году и ранее.

Как заметили в СМИ, в данный момент компания Samsung продает в Великобритании восстановленные Galaxy S20 и Galaxy Note 20, в США — Galaxy S21 и Galaxy Note 10.

Восстановленным считается бывший в использовании гаджет, который отремонтировали и привели в надлежащий товарный вид, после чего выпустили в повторную продажу. Стоимость таких устройств, как правило, значительно ниже новых.

Накануне сообщалось, что американская компания Apple приняла решение не увеличивать производство смартфонов iPhone 14 в связи с низким спросом на данную модель.

Представители компании уже рассказали поставщикам комплектующих, что не станут наращивать производство устройств на шесть миллионов единиц во второй половине текущего года.