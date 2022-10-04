«По-прежнему поддерживаю Украину»: Маск выразил беспокойство относительно эскалации конфликта

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Илон Маск не перестает поддерживать Украину, однако опасается, что последствия эскалации конфликта отразятся как на самой стране, так и на всем мире. Об этом американский предприниматель сообщил в социальных сетях.

— Я по-прежнему активно поддерживаю Украину, однако убежден, что широкомасштабная эскалация войны нанесет значительный урон Украине и, возможно, всему миру, — написал он, отвечая на публикацию украинского президента Владимира Зеленского с опросом относительно поддержки Украины и России.

До этого Илон Маск предложил варианты разрешения ситуации на Украине. Так, для урегулирования конфликта бизнесмен счел необходимым провести повторные референдумы под наблюдением ООН в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, сохранить Крым в составе России, а также соблюдать гарантии водоснабжения Крыма и нейтрального статуса Украины.

Помимо этого, предприниматель заявил, что не верит в победу Украины, если в РФ пройдет полная мобилизация. Он напомнил, что население в РФ в три раза больше, чем на Украине.