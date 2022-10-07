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Евровидение в 2023 году пройдет в Ливерпуле

Евгений Белоусов
В мире
Евровидение в 2023 году пройдет в Ливерпуле
Фото: shutterstock

Конкурс Евровидение в 2023 году пройдет в Ливерпуле. Об этом сообщили в пресс-службе мероприятия в пятницу, 7 октября.

— Конкурс состоится в мае 2023 года в прямом эфире на арене M&S Bank Arena в Ливерпуле, — говорится в сообщении.

Уточняется, что первый полуфинал пройдет 9 мая 2023 года, второй полуфинал — 11 мая, а финал — 13 мая.

Музыкальный критик Евгений Бабичев заявил в разговоре с «Вечерней Москвой», что начинающий артист Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, является одним из лучших претендентов среди отечественных артистов, который смог бы на должном уровне представить Россию на музыкальном конкурсе Евровидение.

О том, что песенный конкурс Евровидение в 2023 году пройдет в Великобритании, Европейский вещательный союз сообщил в конце июля. При этом Украина сразу пройдет в финал конкурса как победительница 2022 года.

В начале июня Европейский вещательный союз объявил, что Украина не будет принимать на своей территории песенный конкурс Евровидение в следующем году.

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