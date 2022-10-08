Миронов призвал дать «беспредельно жесткий ответ» на подрыв Крымского моста

Фото: Пресс-служба Госдумы

Россия должна предоставить жесткий ответ на подрыв Крымского моста. Об этом заявил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в субботу, 8 октября.

— Если в этот раз мы никак не ответим или ответим как-то не так, то будет окончательно ясно, что мы слабые. И с нами можно делать все что угодно, — сказал политик.

Инцидент на мосту, подчеркнул он, является «беспредельной наглостью», на которую стоит дать «беспредельно жесткий ответ». России удастся отбить любому «охоту посягать» надолго, если она будет всегда жестко отвечать на подобные посягательства, написал Миронов в Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Позже сотрудники СК установили личность водителя взорвавшегося на Крымском мосту грузовика. Специалисты в данный момент изучают маршрут передвижения грузовика и всю соответствующую документацию по этому делу.

Вся информация о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».