Мишустин подписал распоряжение о создании ФГУП «Запорожская АЭС»

Фото: Правительство РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) «Запорожская АЭС». Соответствующий документ был опубликован в субботу, 8 октября, на официальном портале правовой информации.

Кроме того, Росимуществу поручено утвердить устав предприятия и назначить его гендиректора, а также сформировать уставной фонд ФГУП в размере 500 тысяч рублей, говорится в тексте распоряжения.

5 октября президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской атомной электростанции.

Он также распорядился создать предприятие «Запорожская АЭС», обеспечить выдачу разрешений на право ведения работ и определить другие аспекты регулирования деятельности станции.