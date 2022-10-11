Главные новости к утру 11 октября

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Предприниматель Юрий Мильнер отказался от гражданства РФ. В апреле бизнесмен попросил не называть его российским миллиардером.

Генеральная Ассамблея ООН не будет проводить тайное голосование по резолюции западных стран о непризнании референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Это следует из итогов голосования.

В городе Первоуральске Свердловской области две родительницы подрались в детском саду, куда они водят своих двухлетних сыновей. Чтобы разнять двух мам, сотрудникам учреждения пришлось вызывать Росгвардию.

Удар российской армии высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер. Таким образом Россия дает понять, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений. Такое мнение высказал доктор военных наук Константин Сивков.

Власти Новой Зеландии добавили в санкционный список в связи с ситуацией вокруг Украины 51 предпринимателя из РФ, 24 чиновника, которые связаны с присоединением к России территорий, и две российские компании.