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Москва выставит на торги 77 машино-мест в Зеленограде

Лейла Алиева
Город
Москва выставит на торги 77 машино-мест в Зеленограде
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru
Россия, Москва, Зеленоград, Старокрюковский проезд Карта всех событий

Столица выставила на торги 77 машино-мест в Зеленограде. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков в четверг, 13 октября.

— За девять месяцев этого года на городских торгах было реализовано почти пять тысяч машино-мест. Сейчас на аукционы выставлено 77 объектов на подземных и наземных паркингах в Зеленограде. Участники смогут подобрать подходящее машино-место в зависимости от габаритов транспортного средства. Площадь предлагаемых лотов варьируется от 8,1 до 29,9 квадратного метра, — рассказал он.

Так, 57 мест расположено на наземных многоуровневых стоянках, 20 из которых имеют площадь от 12,4 до 29,9 квадратного метра, их можно приобрести на соседних парковках в корпусах 845 и 846 на пересечении Старокрюковского и 3-го проездов. Еще 18 машино-мест находится в корпусе 2021 на Георгиевском проспекте.

Прием заявок завершится в период с 17 октября по 7 ноября, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что у столичных предпринимателей появится возможность приобрести на городских торгах здание под открытие кафе или ресторана на востоке города. Объект находится у главного входа в Измайловский парк рядом со станцией Соколиная Гора Московского центрального кольца и парковкой.

Еще один земельный участок площадью 215 соток для строительства объекта культурно-досугового назначения выставили на торги в ВАО.

Зеленоград торг Парковки
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