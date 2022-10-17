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Депутат ГД Дмитрий Саблин: Москва продолжит помогать мобилизованным в воинских частях

Елена Самойлова
Город
Депутат ГД Дмитрий Саблин: Москва продолжит помогать мобилизованным в воинских частях
Фото: Пресс-служба Госдумы

Депутат Государственной думы Дмитрий Саблин сообщил, что Москва продолжит помогать мобилизованным в воинских частях. Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале в понедельник, 17 октября.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о выполнении плана задания Министерства обороны по частичной мобилизации в столице.

Не было никаких сомнений, что Москва одной из первых соберет необходимое количество бойцов, указал в своем комментарии Саблин.

— В связи с этим с радостью узнал, что Москва своих не бросает — продолжит поддерживать семьи, поможет мобилизованным в воинских частях. И личное участие Сергея Собянина — это важный залог того, что и дальше все, где столица может помочь, она это сделает сразу, в полном объеме и без дополнительных просьб или заданий, — добавил он.

В столице работают горячие линии по вопросам, связанным с повестками: 122 и +7 (495) 777-77-77. В военкоматах столицы были созданы специальные группы для рассмотрения жалоб граждан по вопросам призыва.

Также московское руководство оказывает поддержку представителям организаций и предпринимателям. Они могут обратиться с вопросами по поводу повесток сотрудникам по специальному телефону. Обращения работодателей принимают по телефону +7 (495) 276-24-17 в любой день с 09:00 до 18:00.

Кроме того, Минцифры запустило чат-бот «Помощник Объясняем.рф», в который добавлен раздел о частичной мобилизации. Чат-бот работает в Telegram, Viber и соцсети «ВКонтакте».

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