Глава МЧС Куренков заявил, что взрыва после падения Су-34 в Ейске не было

Фото: Пресс-служба Совфеда

Взрыва после падения военного самолета Су-34 в Ейске не было, пожар произошел из-за разлива топлива. Об этом сообщил в понедельник, 17 октября, глава МЧС России Александр Куренков.

— В 18:10 произошло падение Су-34, при падении самолет ударился об дом и разрушился. При разрушении разлилось горючее. Как такового взрыва не было, — заявил он журналистам, передает РИА Новости.

Пожар в многоэтажном доме в Ейске, который произошел после падении военного самолета Су-34, потушили. Отмечается, что эвакуировали 250 человек, среди них 40 детей.

Шесть человек погибли, еще 19 пострадали в результате падения военного самолета Су-34 во дворе жилого дома в Ейске, судьба еще шестерых неизвестна.

Военный самолет Су-34 упал на жилой дом в Ейске 17 октября. Инцидент произошел во время учебно-тренировочного полета. Согласно докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете. На месте падения самолета во дворе жилого квартала произошло возгорание топлива. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров.

Заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов рассказал «Вечерней Москве», могли ли пилоты увести падающий самолет из черты города. По его словам, вариабельность аварийных ситуаций в небе очень большая.

Все, что на данный момент известно об инциденте в Краснодарском крае, — в материале «ВМ».