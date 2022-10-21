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«Зашел в ванну и больше не вышел»: певица Юта рассказала о смерти мужа

Елена Самойлова
Общество
«Зашел в ванну и больше не вышел»: певица Юта рассказала о смерти мужа
Фото: vk/uta_official

В сентябре 2011 года в семье певицы Юты произошла трагедия. Ее супруг кинопродюсер Олег Осипов скоропостижно скончался. Спустя более десяти лет артистка решилась рассказать об этом.

Юта поделилась, что в день смерти мужа они всей семьей собирались на прогулку и планировали покататься на лодке.

— Он проснулся чуть раньше меня и ушел в ванну. Больше из нее не вышел. Вспоминаю эти события и не могу поверить, что такое могло произойти, — сказала исполнительница в эфире передачи «Жизнь и судьба» на канале «Россия 1».

Она добавила, что Осипову было 42 года, официальной причиной смерти стала сердечная недостаточность. После его кончины артистка осталась одна с тремя маленькими детьми.

В июне этого года из жизни ушел певец Пьер Нарцисс. Недавно бывшая жена артиста Валерия Калачева рассказала, как их 17-летняя дочь Каролина-Кристель пережила смерть отца. По ее словам, покойный часто приходил к дочери во сне.

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