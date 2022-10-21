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Россия, Москва, МКАД, 16-й километр, внутренняя сторона Карта всех событий

Три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 16-го километра МКАД в районе развязки с улицей Капотня. Об этом в пятницу, 21 октября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Заняты две полосы из пяти. Движение в районе аварии затруднено, рекомендуем выбирать альтернативные маршруты, — говорится в сообщении.

Фото: Telegram / Дептранс. Оперативно

На месте происшествия работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого на трассе в Одинцовском городском округе Подмосковья автомобиль Porsсhe столкнулся с Lada и загорелся. Спорткаром, по данным СМИ, управлял исполнительный директор фармацевтической компании «Р-Фарм» Андрей Артемов.

В результате столкновения Porsсhe отбросило в препятствие. Именно после этого автомобиль загорелся.