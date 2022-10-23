Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Диетолог назвала самые полезные вариации завтрака

Георгий Соланович
Общество
Диетолог назвала самые полезные вариации завтрака
Фото: Pexels

Завтрак считается здоровым и полезным только тогда, когда в нем присутствуют белки и углеводы, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

По ее словам, потреблять утром только углеводы нельзя. Каши и хлопья — хорошие источники энергии, однако к ним стоит добавить что-то белковое, тогда завтрак будет считаться по-настоящему полезным. Без утреннего приема белка есть риск не восполнить суточную норму этого макронутриента, подчеркнула врач.

— Если мы не дополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов, — добавила Чехонина.

По ее словам, к каше или хлопьям нужно добавить один сырник или жареное яйцо, иначе человек начнет набирать вес, передает Пятый канал.

В погоне за стройностью многие люди прибегают к подсчету калорий, чтобы рацион питания не спровоцировал набор веса. Существует огромное количество формул и сервисов для подсчета калорий, но они не всегда показывают точный результат. «Вечерняя Москва» узнала у специалиста, как правильно высчитывать норму и к чему может привести ее несоблюдение.

Здоровье Еда Врачи
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Алена Еремина
Алена Еремина

Центр спортивной жизни столицы

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Отцовские плечи

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Фальшивые ценности

Все мнения
О проекте