Диетолог назвала самые полезные вариации завтрака

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Завтрак считается здоровым и полезным только тогда, когда в нем присутствуют белки и углеводы, заявила кандидат медицинских наук, врач-диетолог Юлия Чехонина.

По ее словам, потреблять утром только углеводы нельзя. Каши и хлопья — хорошие источники энергии, однако к ним стоит добавить что-то белковое, тогда завтрак будет считаться по-настоящему полезным. Без утреннего приема белка есть риск не восполнить суточную норму этого макронутриента, подчеркнула врач.

— Если мы не дополучим белка за день, то мы получим избыток жира и углеводов, — добавила Чехонина.

По ее словам, к каше или хлопьям нужно добавить один сырник или жареное яйцо, иначе человек начнет набирать вес, передает Пятый канал.

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