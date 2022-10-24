Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Глава Минобороны Украины сообщил, что коллеги из Британии и Турции рассказали о звонке Шойгу

Лейла Алиева
В мире
Глава Минобороны Украины сообщил, что коллеги из Британии и Турции рассказали о звонке Шойгу
Фото: putyla.bukoda.gov.ua

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что коллеги из Франции, Британии и Турции рассказали ему о проведенных переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

— Пообщался с министрами обороны Франции (Себастьяном Лекорню), Британии (Беном Уоллесом) и Турции (Хулуси Акаром). Коллеги проинформировали меня по поводу их переговоров с главой МО РФ, — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, Украина готова к проведению любой мониторинговой миссии и отверг обвинения в применении «грязной бомбы», пишет РИА Новости.

Телефонные переговоры Шойгу провел 23 октября с главой Пентагона Ллойдом Остином, в рамках которых они обсудили ситуацию на Украине. Аналогичные переговоры глава оборонного ведомства провел с министрами из Великобритании и Франции. Российский министр выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Позже Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и США заявили, что не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможности применения украинскими властями так называемой грязной бомбы.

Украина Сергей Шойгу Франция
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Стихи, что навеяло холодом

Екатерина Коновалова
Екатерина Коновалова

Намоленное место помогает творить

Георгий Сафонов
Георгий Сафонов

Хоровое пение возродит традиции

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Отставка Лиз Трасс: чехарда только начинается

Александр Кузьмин
Александр Кузьмин

Важно помнить своих героев

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

«Не плачь»

Иван Кудря
Иван Кудря

Лучик света среди темного царства

Все мнения
О проекте