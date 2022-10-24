Глава Минобороны Украины сообщил, что коллеги из Британии и Турции рассказали о звонке Шойгу

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Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что коллеги из Франции, Британии и Турции рассказали ему о проведенных переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

— Пообщался с министрами обороны Франции (Себастьяном Лекорню), Британии (Беном Уоллесом) и Турции (Хулуси Акаром). Коллеги проинформировали меня по поводу их переговоров с главой МО РФ, — написал он на своей странице в Twitter.

По его словам, Украина готова к проведению любой мониторинговой миссии и отверг обвинения в применении «грязной бомбы», пишет РИА Новости.

Телефонные переговоры Шойгу провел 23 октября с главой Пентагона Ллойдом Остином, в рамках которых они обсудили ситуацию на Украине. Аналогичные переговоры глава оборонного ведомства провел с министрами из Великобритании и Франции. Российский министр выразил озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Позже Министерства иностранных дел Великобритании, Франции и США заявили, что не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможности применения украинскими властями так называемой грязной бомбы.