Минтруд разработает программу для выявления ошибок при начислении пенсий

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Минтруд планирует разработать специальную программу, которая позволит выявлять ошибки при начислении пенсий и получать своевременную реакцию. Об этом в четверг, 27 октября, сообщил замглавы ведомства Андрей Пудов.

— В рамках Социального фонда мы планируем формирование такой программы работы с территориальными органами, чтобы у нас одним из ключевых элементов как внутренних, так и внешних проверок были вопросы, связанные с назначением пенсий, — сказал он.

На данный момент органы Пенсионного фонда поставили на «жесткий контроль» работу с жалобами по пенсиям. В случае выявления систематических ошибок информация будет распространена на все территориальные подразделения.

Далее будет проводиться проверка. По словам Пудова, это позволит минимизировать число ошибок, передает РБК.

Отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30 процентов, следует из заключения Счетной палаты по проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах.

Действительно ли это может произойти, «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.