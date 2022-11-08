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Болгары потребовали выгнать из страны недовольных беженцев с Украины

Юлия Курганова
В мире
Болгары потребовали выгнать из страны недовольных беженцев с Украины
Фото: Pixabay

Читатели болгарского портала Dnes.dir.bg отреагировали на статью о группе из 35 беженцев с Украины, которых перевели в буферный центр в Елхово, и они высказали недовольство условиями проживания.

Беженцы, выселенные из гостиниц, останутся в лагере в буферном центре в Елхово до тех пор, пока для них не найдут места на государственных базах отдыха. При этом украинцы не хотят оставаться в фургонах, где, по их словам, тесно, и отсутствуют элементарные бытовые условия, также нет доступа к медпомощи.

Материал вызвал бурную реакцию пользователей в комментариях.

«Если бы от меня что-то зависело, всех недовольных усадил бы в автобус и отправил бы к румыно-украинской границе», — написал пользователь Chicho Dr.

«Пусть обращаются в организации и те помогут им уехать в любой уголок Европы, куда захотят», — предложил такой вариант выхода из ситуации пользователь Киро.

«Тесно им — пусть возвращаются на Украину. Пусть ищут работу и платят за аренду жилья», — заявил Капитана.

«Им следует вести себя поскромнее. Наши пенсионеры живут в условиях похуже и не жалуются, а они на каком основании претензии предъявляют? Беженцу нужны безопасность, еда и крыша над головой — все. А не отели, интернет, сауна или джакузи», — отметил Тукашен.

7 ноября сообщалось, что работающих и проживающих в Польше украинских беженцев обяжут платить за жилье. Заместитель министра внутренних дел и администрации, уполномоченный правительства Польши по делам беженцев Павел Шефернакер уточнил, что государство продолжит помогать старикам, детям, инвалидам и беременным женщинам, чтобы те смогли встать на ноги.

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