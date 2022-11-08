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Минпромторг: Обеспечение аптек «Амоксиклавом» нормализуется в ближайшее время

Георгий Соланович
Общество
Минпромторг: Обеспечение аптек «Амоксиклавом» нормализуется в ближайшее время
Фото: depositphotos

Обеспечение аптек антибиотиком «Амоксиклав» нормализуется в ближайшее время, сейчас на этот препарат фиксируется повышенный спрос, сообщили в Минпромторге РФ во вторник, 8 ноября.

— В настоящее время фиксируется повышенный спрос на этот препарат по разным причинам: это и сезонный подъем заболеваемости инфекционными болезнями, и приобретение препарата в аптеках гражданами «про запас». <…> Прогнозируется, что в ближайшее время сбои с обеспечением аптечной сети прекратятся, — говорится в сообщении министерства.

Нормализация ситуации с препаратом, пояснили в Минпромторге, связана с завершением мероприятий по частичной мобилизации и выходом на рынок новых отечественных производителей.

«Амоксиклав» широко использовался в пик коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

До этого СМИ сообщали о том, что аптеки, в том числе столичные, столкнулись с дефицитом препарата. Нехватку подтвердил Минпромторг, в министерстве пообещали устранить проблему в кратчайшие сроки.

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