Эндокринолог пояснила, каких витаминов не хватает, если сводит ноги

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Каких витаминов не хватает человеку, если у него сводит ноги, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.

Спазмы в области мышц ног могут возникать по целому ряду причин. Среди них нарушение кровотока в венах ног; обезвоживание организма; прием некоторых лекарственных препаратов.

Кроме того, подобная проблема может появиться в случае недостатка ряда витаминов и микроэлементов. Так, подобная ситуация может происходить при дефиците кальция, магния, натрия, калия, а также витаминов D и В6.

Врач отметила, что необходимо сдать анализы. Если дело действительно в нехватке витаминов, то начинать восполнение дефицита, передает aif.ru.

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