Ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлили до 21 ноября

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Росавиация продлила ограничения на полеты в 11 аэропортов центральной части и юга России до 21 ноября. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Временно ограничены полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, — говорится в сообщении.

Остальные российские аэропорты продолжают работать в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Накануне обслуживающая столичный аэропорт Шереметьево компания «Шереметьево Хэндлинг» предложила запретить полеты авиапассажирам, которые пришли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Представители организации выступили с подобным предложением во избежание задержек самолетов, поскольку процедура переоформления ручной клади с перевесом в багаж в среднем занимает от 20 до 55 минут.

Росавиация планирует проинспектировать состояние 599 самолетов Boeing и Airbus до конца декабря 2022 года. В ходе работ специалисты осуществляли инспекционные проверки и выдавали сертификаты летной годности на иностранную авиатехнику и до введения санкций.

До этого «Вечерняя Москва» рассказала, где российские авиакомпании берут запчасти для самолетов в условиях санкций.