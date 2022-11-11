Эндокринолог пояснила, почему возникает тяга к соленому

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Врач-эндокринолог Елена Губкина рассказала, чего не хватает организму, если возникает тяга к соленому.

По словам эксперта, чаще бывает ситуация, когда человека тянет на сладкое. В этом случае говорят, что не хватает определенных витаминов.

Если же вдруг резко захотелось соленой пищи, стоит проверить себя: достаточно ли вы пьете.

— Обычно говорят про расчет 30 миллилитров на килограмм веса. В случае, если воды поступает меньше, могут начаться проблемы, — пояснила врач в комментарии aif.ru.

В такой ситуации у человека обычно возникает желание съесть что-то соленое. Ведь из-за поедания продуктов с избытком соли пить хочется автоматически, и баланс будет восстановлен.

Каких витаминов не хватает человеку, если у него сводит ноги, рассказала врач-эндокринолог Елена Губкина.