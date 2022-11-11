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Минтруд предложил расширить список профессий, доступных иностранцам без квот

Евгений Жуков
Экономика
Минтруд предложил расширить список профессий, доступных иностранцам без квот
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Минтруд планирует увеличить перечень профессий, по которым иностранные граждане могут работать без квот, со 149 до 161. Об этом в пятницу, 11 ноября, сообщили в пресс-службе министерства.

В список вошли крановщик, сверловщик, администратор вычислительной сети, оператор беспилотных летательных аппаратов и другие. Кроме того, в министерстве заявили о намерении добавить 16 профессий, которые требуют высокой квалификации и остаются актуальными на рынке труда.

К ним отнесли машиниста автогрейдера, тракториста, слесаря механосборочных работ и другие специальности. При этом в Минтруде предложили исключить из перечня 22 профессии, среди которых — аккомпаниатор-концертмейстер, помощник режиссера, специалист по подготовке спортивного инвентаря и прочие, передает ТАСС.

До этого стало известно, что уровень безработицы в России в августе 2022 года опустился до значения в 3,8 процента — это новый исторический минимум.

Росстат со ссылкой на данные Роструда также добавил, что к концу августа текущего года в органах службы занятости на учете состояли 0,8 миллиона не трудящихся граждан, из них 0,7 миллиона человек имели статус безработных, 0,5 миллиона при этом получали пособие.

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