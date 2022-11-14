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Главные новости к утру 14 ноября

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 14 ноября
Фото: Pexels

Правоохранительные органы Турции задержали женщину, которая предположительно оставила взрывное устройство на улице Истикляль в стамбульском районе Бейоглу. По данным местного МВД, подозреваемая связана с Рабочей партией Курдистана (РПК).

Психолог-консультант одной из школ американского штата Флорида обвинила десятилетнего мальчика в домогательствах. По словам педагога, во время приветствия четвероклассник обхватил ее за шею, а другой рукой схватил за грудь. Адвокаты семьи ребенка уже выразили готовность судиться и с психологом, и со школой, в которой учится мальчик.

Глава американского Минфина Джанет Йеллен анонсировала новые санкции Соединенных Штатов в отношении «транснациональной сети», которая закупает технологии для российского военно-промышленного комплекса. По некоторым данным, в санкционный список попадут 14 физических и 28 юридических лиц.

Российское правительство не поддержало законопроект о перерасчете и индексации выплат работающим пенсионерам с 1 января следующего года, внесенный думской фракцией ЛДПР.

Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал, что чувствует себя преданным из-за того, как с ним обращаются в клубе. Португалец раздражен тем, что его сделали белой вороной, которую обвиняют в неудачах команды, и считает, что теперь его активно вытесняют. Интервью вышло сразу после волевой победы команды над «Фулхэмом».

Облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков, а также ветер порывами до 17 метров в секунду ожидается в столичном регионе в предстоящий понедельник, 14 ноября.

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