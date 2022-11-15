Депутат Костромской областной думы Мирзоев обжаловал свой арест

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Депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев обжаловал свой арест по уголовному делу о пожаре в клубе «Полигон». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Басманного районного суда столицы во вторник, 15 ноября.

— Зарегистрирована апелляционная жалоба Ихтияра Мирзоева на постановление Басманного районного суда Москвы от 10 ноября об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в пресс-службе.

Депутата арестовали из-за обвинения по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». За это ему может грозить до семи лет лишения свободы. Согласно решению суда он должен будет провести под стражей до 5 января 2023 года.

Вопросы к Мирзоеву появились после пожара, котрый произошел ночью 5 ноября. Возгорание, возникшее из-за использования пиротехники внутри клуба «Полигон» в Костроме, унесло жизни 13 человек. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Вскоре после этого силовики задержали директора фирмы, организовавшего работу клуба, и предполагаемого поджигателя. В воскресенье, 6 ноября, директор был арестован.

Понедельник, 7 ноября, был объявлен траурным днем в память о погибших при пожаре. В тот же день суд арестовал мужчину, которого подозревают в поджоге заведения.