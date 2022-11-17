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Сергей Собянин: Участки метро закрывают на время для строительства новых линий

Анастасия Колоскова
Город
Сергей Собянин: Участки метро закрывают на время для строительства новых линий
Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

Участки линий столичного метрополитена временно закрывают для того, чтобы под ними проложить новые тоннели. Об этом в четверг, 17 ноября, рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью РИА Новости.

— Периодически возникают объявления, что мы останавливаем ту или иную линию метро временно. Что мы делаем? Мы проходим под этими линиями метро прямо впритирочку и соединяем их вместе. Сложнейшая, просто архисложная работа, — отметил глава города.

Он уточнил, что при прокладках новых тоннелей БКЛ, МЦК или радиальных направлений специалисты проходят «через тысячи километров коммуникаций». Именно с этим и связаны временные закрытия участков метро, передает агентство.

До этого сообщалось, что участок Замоскворецкой линии метро между станциями «Автозаводская» и «Орехово» закрыли с 12 ноября на полгода. Это необходимо для реконструкции тоннеля на участке от «Царицыно» до «Кантемировской».

Зачем нужен ремонт и какими маршрутами следует пользоваться столичным жителям в период закрытия участка — в материале «Вечерней Москвы».

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