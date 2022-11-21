Глава администрации Читы Сапожников объявил об уходе на спецоперацию

Фото: Минобороны РФ

Глава администрации Читы Александр Сапожников решил отправиться в зону специальной военной операции на Украине. Об этом стало известно в понедельник, 21 ноября.

— Я принял решение отправиться туда, где сегодня нужен больше всего, — в зону специальной военной операции. Как десантник с боевым опытом, как гражданин я не могу оставаться в стороне от судьбоносного сражения нашей Родины за право на будущее, которое мы получили от наших предков. Мой долг и мое призвание вновь встать на защиту нашей страны, — отметил он.

Глава города в своем Telegram-канале поблагодарил губернатора и правительство региона, жителей города, волонтеров, общественников, предпринимателей и работников служб.

В конце сентября депутат «Единой России» Олег Колесников изъявил желание отправиться в зону спецоперации на Украине. По словам депутата, отправиться на спецоперацию именно сейчас является его долгом.

До этого стало известно, что четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине, среди них Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол.