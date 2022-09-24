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Депутат Госдумы Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
Депутат Госдумы Колесников подал заявление о направлении в зону спецоперации
Фото: Пресс-служба «Единой России»

Депутат «Единой России» Олег Колесников изъявил желание отправиться в зону спецоперации на Украине, соответствующее заявление он уже направил. Об этом в субботу, 24 сентября, сообщили в пресс-службе партии.

По словам депутата, отправиться на спецоперацию именно сейчас является его долгом.

— Я служил в советской армии в Польше. Был командиром самоходного артиллерийского орудия. Закончил в звании старшины, сейчас — майор запаса. И я должен выполнить свой долг, — цитирует пресс-служба слова депутата.

До этого стало известно, что четыре депутата Государственной думы изъявили желание отправиться в зону специальной военной операции на Украине, среди них Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов, Сергей Сокол.

При этом пресс-секретарь Милонова сообщил, что депутат уже находится в Донбассе, а сам депутат отметил, что многие его знакомые офицеры, запасники и простые граждане добровольно ушли на фронт и верно служат стране.

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подчеркнул, что никакого освобождения от частичной мобилизации у депутатов Госдумы нет, чиновники также могут подпасть под мобилизацию, если будут соответствовать заявленным критериям.

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