Пожар произошел в жилом доме возле «Москвы Сити»

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Мукомольный проезд, 2 Карта всех событий

Пожар произошел в жилом доме, расположенном недалеко от делового центра «Москва Сити». Об этом «Вечерней Москве» в понедельник, 21 ноября, сообщил источник в экстренных службах.

По словам собеседника «ВМ», в квартире на 36-м этаже сорокаэтажного дома загорелась мебель. Площадь возгорания достигала 10 квадратных метров. Прибывшие на место происшествия пожарные ликвидировали горение. Информации о пострадавших при пожаре не поступало.

Накануне крупный пожар разгорелся в здании на Комсомольской площади днем в воскресенье, 20 ноября. По данным столичного главка МЧС, горел кирпичный склад цветов на 2,5 тысячи квадратных метров. Пожар удалось локализовать в 18:20 по московскому времени, а в 22:03 экстренные службы ликвидировали открытое горение.

По последним данным, в пожаре погибли семь человек. Предполагается, что причиной пожара на складе стала неисправность электропроводки.

В пресс-службе Московско-Тверской пригородной пассажирской компании сообщили, что пожар никак не отразился на движении пригородных поездов. Все поезда следуют в штатном режиме.