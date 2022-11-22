Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнет таять лед

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице не ожидается гололедица после ледяного дождя, примерзшие капли начнут таять после 12–13 часов дня. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Ледяной дождь длился 10–12 минут, не более того, поэтому нарастание опасных гололедных явлений у нас не происходит. Температура воздуха у нас пока что отрицательная, но где-то после 12–13 часов будет уже положительная. Даже те капельки дождя, которые примерзли к деревьям, проводам, они превратятся в воду, — отметила она.

По прогнозу метеоролога, в Москве не ожидается сильный гололед, как к примеру, был в 2010 году, сообщает РИА Новости.

До этого стало известно о начале ледяного дождя в столице. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что на высоте 1375–1861 метр образовалась «линза» тепла, откуда и льется дождь.

Помимо этого, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 среды, 23 ноября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве» о непогоде в Москве 22 ноября. Согласно прогнозу, в столице будет идти снег, а ближе к утру возможны гололед и ледяные дожди.