Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнет таять лед

Араз Салехов

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптик Позднякова рассказала, когда в Москве начнет таять лед
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В столице не ожидается гололедица после ледяного дождя, примерзшие капли начнут таять после 12–13 часов дня. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщила главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

— Ледяной дождь длился 10–12 минут, не более того, поэтому нарастание опасных гололедных явлений у нас не происходит. Температура воздуха у нас пока что отрицательная, но где-то после 12–13 часов будет уже положительная. Даже те капельки дождя, которые примерзли к деревьям, проводам, они превратятся в воду, — отметила она.

По прогнозу метеоролога, в Москве не ожидается сильный гололед, как к примеру, был в 2010 году, сообщает РИА Новости.

До этого стало известно о начале ледяного дождя в столице. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец уточнил, что на высоте 1375–1861 метр образовалась «линза» тепла, откуда и льется дождь.

Помимо этого, в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности до 12:00 среды, 23 ноября.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал «Вечерней Москве» о непогоде в Москве 22 ноября. Согласно прогнозу, в столице будет идти снег, а ближе к утру возможны гололед и ледяные дожди.

гололед Метеорологи Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Слово о Русском Севере

Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Фермеры поставят товары напрямую

Иван Кудря
Иван Кудря

Длинные руки, но скудный ум

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Пока мы молчим, другие говорят

Инна Леонова
Инна Леонова

Транспортная сеть работает исправно

Виталий Сучков
Виталий Сучков

С акцентом на молодежь

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Учиться радоваться у детей

Все мнения