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«Чтобы позволить себе поесть, попить»: Захарова рассказала, как работала гидом в 1990-е

Георгий Соланович
Общество
«Чтобы позволить себе поесть, попить»: Захарова рассказала, как работала гидом в 1990-е
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в «тяжелые в финансовом плане» 1990-е годы подрабатывала гидом для китайских туристов в Москве.

— Годы 1990-е были для нас для всех тяжелыми в финансовом плане. Я училась, потом пришла на работу в МИД. Надо было подрабатывать... чтобы позволить себе поесть, попить и еще доехать до работы, — рассказала Захарова во время беседы со студентами-архитекторами из Донбасса.

Она уточнила, что подрабатывала гидом в выходные, водя группы китайских туристов по Москве. Дипломат отметила, что больше всего китайцев впечатляла история храма Христа Спасителя. Туристы, по словам Захаровой, «ломались» на эпизоде, когда храм взорвали и построили вместо него открытый бассейн.

Кроме того, китайцев удивлял и тот факт, что храм восстановили именно в «тяжелые» 1990-е годы, передают слова дипломата «Известия».

До этого Захарова опровергла новости о госпитализации главы МИД РФ Сергея Лаврова на Бали. Дипломат назвала сообщения о госпитализации Лаврова «высшим пилотажем фейков» и отметила, что она и сам глава МИД, сидевший рядом с ней, «не поверили своим глазам».

подработка Мария Захарова Туризм
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