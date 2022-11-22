Руководителя Ростуризма Зарину Догузову освободили от должности

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Руководитель Ростуризма Зарина Догузова освобождена от занимаемой должности. Соответствующее распоряжение правительства подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 22 ноября.

— Освободить Догузову Зарину Валерьевну от должности руководителя Федерального агентства по туризму в связи с упразднением Федерального агентства по туризму, — говорится в документе.

Президент России Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Ростуризма. Однако даже после этого программа туристического кешбэка сохранится, ведь она уже доказала свою эффективность. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразил эксперт по туризму Николай Мельник.

Собеседник «ВМ» выразил надежду, что программа останется доступной для всех россиян, так как она дает неплохой стимул для потребителей. Так, туры продаются намного лучше именно благодаря кешбэку, заключил Мельник.