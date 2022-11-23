Главные новости к утру 23 ноября

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В квартире жилого дома на улице Багрицкого произошел пожар. На момент происшествия в квартире находились 69-летняя женщина и ее 47-летний сын. Мужчина умер, женщину доставили в больницу.

Французская сборная разгромила команду Австралии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Встреча группы D закончилась со счетом 4:1.

Некоторые страны Европейского союза, которые не имеют выход к морю, смогут проводить операции, связанные с поставками нефти из России. Об этом сообщили в Министерстве финансов Соединенных Штатов.

Страны Европейского союза не имеют права «уставать» от поддержки Украины, потому что от конфликта до сих пор не устали даже украинцы. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-пресс-конференции.

Беженцы с Украины, которых разместили на круизном судне в шотландском Эдинбурге, пожаловались на условия проживания и «русскоговорящий экипаж». Из-за нехватки жилья для беженцев в стране на лайнере в порту Лит с июля разместили свыше полутора тысяч украинцев.

После землетрясения в турецком городе Дюздже на западе страны пострадали 22 человека, состояние одного из них тяжелое. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.