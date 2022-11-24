Сомнолог дала советы по улучшению качества сна

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Стресс в жизни ведет к нарушению гормональных процессов в организме, отвечающих за циклы здорового сна, что ухудшает его качество. Руководитель Центра сомнологии Татьяна Сурненкова дала несколько советов, как наладить сон.

Эксперт советует ежедневно выделять время для того, чтобы посидеть в тишине, спокойно подумать о жизни, попрактиковаться в спокойном дыхании. За несколько часов до сна стоит исключить из рациона кофеин и никотин.

Также не рекомендуется употреблять алкоголь на ночь, из-за него сон может прерываться, передает Life.ru.

Перед сном будут полезны медитации. Также стоит подумать о чем-то приятном, послушать расслабляющую музыку. Душ и ванна перед сном помогают заснуть быстрее, добавила Сурненкова.

Нормализация режима сна и бодрствования также имеет важное значение, подчеркивает врач-сомнолог Павел Кудинов. По его словам, просыпаться нужно всегда в одно и то же время, передает Nation news.

До этого кандидат медицинских наук, врач-психотерапевт, сомнолог Леонид Третьяк рассказал, как мелатонин (гормон сна) влияет на организм человека. Мелатонин, по словам специалиста, останавливает перекисное окисление липидов, которое приводит к старению и повреждению.