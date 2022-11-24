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Дептранс Москвы подвел итоги работы «СберТройки» на речном транспорте за лето

Анастасия Колоскова
Город
Дептранс Москвы подвел итоги работы «СберТройки» на речном транспорте за лето
речной трамвай / Фото: Анна Быкова

За летний сезон навигации в Москве пассажиры свыше 680 тысяч раз воспользовались новой билетной системой «СберТройка». Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, руководитель городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

— Совместно со «СберТройкой» мы разработали билетную систему, которая позволяет быстро и просто оплачивать поездки на речных судах. Теперь это так же удобно, как в трамвае или автобусе. За сезон навигации в 2022 году пассажиры оплатили более 680 тысяч поездок с помощью новой билетной системы, — рассказал заммэра.

Он отметил, что удобную оплату проезда на всем столичном транспорте поручил организовать мэр Москвы Сергей Собянин, передает Telegram-канал «Дептранс Москвы».

До этого Максим Ликсутов сообщил, что с июня этого года жители столицы более миллиона раз воспользовались для оплаты парковки Системой быстрых платежей. Он также рассказал о плюсах оплаты парковки таким способом.

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