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В Москве пройдет Russian Internet Week

Оксана Васильева
Общество
В Москве пройдет Russian Internet Week
Фото: Pixabay

С 12 по 13 декабря 2022 года в Москве пройдет Russian Internet Week — серия мероприятий, посвященных цифровому контуру России. RIW объединит в себе несколько блок-конференций по ключевым темам цифровой экономики, мастер-классы и стратегические секции. Спикеры Russian Internet Week представят главные тренды отраслей цифровой экономики, наметят планы на будущее и подведут итоги года.

Ключевые темы RIW 2022: тренды отраслей цифровой экономики, digital-трансформация, digital в фарме, технологии для инфраструктуры, маркетплейсы и электронная коммерция, новые бизнес-модели рекламного рынка, искусственный интеллект, edTech, технологии рынка недвижимости, взаимодействие государства и общества в цифре; наука, технологии и инновации: что ожидает нас в ближайшее время.

Каждая из тем будет раскрыта в формате helicopter-view: хедлайнер блок-конференции выступит с ключевым докладом, а далее тема дня будет раскрыта на более узконаправленных секциях. Таким образом, каждый участник RIW сможет получить исчерпывающие знания по интересующей теме, познакомиться с мнениями экспертов отрасли и детально погрузиться в проблематику дискуссий.

— В этом году мы хотим детально разобрать каждую заявленную тему, а ключевой особенностью RIW 2022 мы считаем эксклюзивность контента и экспертность спикеров. Мы уверены, каждый участник мероприятия получит не только новые знания и полезные контактам, но и сформирует собственное мнение и позицию относительно дальнейшего развития той или иной сферы. Наша миссия — собрать на одной площадке ключевых игроков отрасли и выработать отраслевые позиции по заявленным темам, — отмечает Сергей Гребенников, заместитель директора РАЭК, организатор Russian Internet Week 2022.

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