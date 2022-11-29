Смерть актрисы Натальи Стешенко подтвердили в «Театре Луны»

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В московском «Театре Луны» подтвердили смерть 37-летней актрисы Натальи Стешенко. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

Для коллег это известие стало ударом, они находятся в шоковом состоянии. Об этом администратор театра рассказала в беседе с корреспондентом 5-tv.ru.

Ранее стало известно, что Стешенко найдена мертвой в собственной квартире без признаков насильственной смерти. В помещении она находилась с ребенком.

Именно отпрыск позвал на помощь соседей, ведь на тот момент она была без сознания, которые и вызвали скорую. Прибывшая бригада не смогла спасти актрису, так как женщина скончалась еще до приезда медиков.

Стешенко родилась в Казахстане, где в 2000 году получила звание «Мисс Казахстан». Позже она переехала в Москву и окончила ВГИК. Актриса работала в театре Луны и сыграла главную роль в кинокомедии «Лига обманутых женщин».