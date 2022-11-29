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Супруг актрисы Стешенко рассказал о последних днях жизни жены

Евгений Жуков
Общество
Супруг актрисы Стешенко рассказал о последних днях жизни жены
Фото: РИА Новости

Супруг умершей актрисы Натальи Стешенко Владимир Демаго, являющийся бывшим депутатом Госдумы, рассказал, что женщина жаловалась на плохое самочувствие в последние дни.

По словам Демаго, днем его жена вместе с 10-летним сыном посетила кафе, находящееся недалеко от их квартиры в Хамовниках, где семья проживала последние годы. Когда Стешенко вернулась домой, то резко почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Позже выяснилось, что у актрисы оторвался тромб.

Демаго рассказал, что в последнее время его жена часто жаловалась на головную боль, а также страдала из-за низкого давления, сообщается на сайте «Московского комсомолеца».

До этого в московском «Театре Луны» подтвердили смерть 37-летней актрисы. Для коллег это известие стало ударом, они находятся в шоковом состоянии.

В понедельник днем актрису без сознания нашел ее ребенок и позвал на помощь соседей. Прибывшая на место скорая помощь не смогла спасти Стешенко, женщина скончалась еще до приезда медиков.

Стешенко родилась в Казахстане, где в 2000 году получила звание «Мисс Казахстан». Позже она переехала в Москву и окончила ВГИК имени С. А. Герасимова. Актриса работала в «Театре Луны» и играла главную роль в кинокомедии «Лига обманутых женщин».

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