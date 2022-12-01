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Брат Саакашвили сообщил о крайне тяжелом состоянии здоровья политика

Юлия Курганова
В мире
Брат Саакашвили сообщил о крайне тяжелом состоянии здоровья политика
Фото: shutterstock

Состояние здоровья находящегося в тбилисской клинике экс-президента Грузии Михаила Саакашвили крайне тяжелое, он не может передвигаться. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил его брат Георгий Саакашвили.

— Его состояние очень тяжелое и становится все хуже. Он либо лежит, либо сидит. Когда его переводили в клинику, он шел туда своим ходом, теперь ему трудно передвигаться. Врачи говорят, что если так продолжится, то все может завершиться фатально, — рассказал он в эфире телекомпании «Палитраньюс».

Брат политика заявил, что единственный путь спасти его, это перевести родственника в зарубежную клинику. С таким ходатайством защита обратится вскоре к суду. Мужчина считает неприемлемым предложение министра юстиции Рати Брегадзе привезти из заграничной клиники любого врача для лечения Саакашвили, потому что, по его утверждению, в тбилисских больницах нет соответствующих условий и аппаратуры.

— Он весит уже 79 килограмм, при приезде в Грузию он весил 118. Если бы члены правящей партии «Грузинская мечта» посетили Саакашвили в клинике, они бы убедились в том, насколько его положение критическое, — сказал Георгий Саакашвили.

Результаты медицинского анализа Михаила Саакашвили, который на данный момент находится в тюрьме, показали наличие мышьяка в его организме. Об этом заявил адвокат грузинского политика Шалва Хачапуридзе 28 ноября.

1 октября сотрудники правоохранительных органов задержали в Грузии Михаила Саакашвили и заключили его под стражу. После этого экс-президент объявил голодовку. Председатель партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе назвал ее имитацией.

8 ноября Шалва Хачапуридзе заявил, что Саакашвили, возможно, болен туберкулезом, страдает от деменции и еще более 30 различными заболеваниями. По его словам, речь идет о предполагаемых диагнозах.

19 ноября мать экс-президента Грузии Гиули Аласания сообщила, что у политика выявили повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути. Каким образом эти вещества попали в организм ее сына, неизвестно.

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