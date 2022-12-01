Главные новости к утру 1 декабря

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Французские власти начали работу с европейскими и украинскими партнерами по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел страны.

Состояние здоровья находящегося в тбилисской клинике экс-президента Грузии Михаила Саакашвили крайне тяжелое, он не может передвигаться. Об этом сообщил его брат Георгий Саакашвили.

Министерство иностранных дел РФ объявило в розыск адвоката Илью Новикова (признан в России физическим лицом-иноагентом) по статье Уголовного кодекса. Это следует из ведомственной базы розыска.

Если человек не хочет числиться у банка в должниках, то нужно проверить, нет ли у него забытых счетов или тех, которыми он давно не пользуется. Их необходимо закрыть, порекомендовал старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Российский танкист в ходе специальной военной операции на Украине чудом спасся из горящего танка и вскоре после этого вернулся на поле боя. Об этом сообщил его командир полковник ВС РФ Иван Шиц.