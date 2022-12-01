Московский метрополитен сообщил, что урна с прахом не поступала на склады забытых вещей

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

На склады забытых вещей московского метрополитена не поступала урна с прахом, которую забыл в вагоне один из пассажиров. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в пресс-службе столичной подземки.

— Получив информацию о том, что в московском метро была оставлена урна с прахом, сотрудники полиции обратились к нам с просьбой проверить — передавали ли такую находку на склад забытых вещей. Пассажир также обратился на склад и попросил помочь найти урну. Но ни на один из складов урна с прахом не поступала, — говорится в сообщении.

В метрополитене добавили, что делают все возможное для поиска пропажи.

Там пояснили, что забытые в городском транспорте вещи обычно отправляют на специальные склады. Отыскать пропажу пассажиры могут позвонив по номеру 3210, написав в чат-бот Александра или создав обращение в приложении «Метро Москвы», передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне сообщалось, что столичная полиция разыскивает урну с прахом, которую забыли в метро еще 24 ноября. Мужчина забыл в поезде урну с прахом брата жены, которую вез из крематория. Емкость с останками находилась в пакете из продуктового магазина. Инцидент произошел на станции «Марксистская».