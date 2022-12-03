МИД Великобритании: НАТО не видит стремления России к переговорам с Украиной

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Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, посетивший на этой неделе встречу глав МИД стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) в румынском Бухаресте, заявил, что в военном блоке не видят серьезной готовности президента России Владимира Путина вести «осмысленные переговоры» относительно урегулирования конфликта на Украине.

Глава британского внешнеполитического ведомства заметил, что уловил на этой встрече атмосферу, при которой российский лидер «не проявляет добросовестности». По его словам, посыл от НАТО заключается в том, что если урегулирование на Украине «не сделано правильно», то оно в принципе не сделано.

При этом Клеверли добавил, что ему «очень тяжело» говорить о возможности мирных переговоров в предстоящем году. Он заметил, что разрешение ситуации на Украине должно быть «устойчивым, осмысленным и реальным». При этом пауза может быть способом Москвы «подготовиться к следующей фазе агрессии», которая может быть «более эффективной, чем текущая», пишет ТАСС.

В начале октября глава МИД Великобритании заявил, что власти островного государства продолжат помогать Украине и после завершения специальной военной операции России в этой стране.