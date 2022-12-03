ТАСС: Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в Лондоне

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Российского бизнесмена Михаила Фридмана задержали в британской столице — Лондоне. Об этом в субботу, 3 декабря, сообщил источник в окружении предпринимателя.

— Фридман задержан полицией. Но, по нашим сведениям, его пока отпустили под залог, — отметил он.

Уточняется, что иная информация пока отсутствует, в том числе и о причинах задержания бизнесмена, сообщает ТАСС.

При этом в пресс-службе Альфа-банка сообщили, что Фридман находится у себя дома и никакого отношения к истории с задержанием в Лондоне он не имеет, передает РИА Новости.

До этого газета The Independent со ссылкой на заявление Национального агентства по борьбе с преступностью сообщила, что британская полиция задержала в Лондоне 58-летнего бизнесмена из России, который обвиняется в отмывании денег.

Также стало известно, что предпринимателя задержали еще 1 декабря в его «многомиллионном» доме в британской столице. Мужчине предъявили обвинения в отмывании денег и сговоре с целью обмана МВД Великобритании путем лжесвидетельства.

В марте 2022 года российский предприниматель, миллиардер, основатель «Альфа-банка» Михаил Фридман попал в очень сложную ситуацию после блокировки всех его карт и заморозки счетов. После того как ЕС ввел против миллиардера санкции, он не может оплатить даже услуги уборщицы.