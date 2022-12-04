Прощание с актрисой Наталией Стешенко состоялось в Москве

Фото: Пресс-служба Театра Луны

В Москве простились с актрисой Наталией Стешенко. Прощание с 37-летней актрисой прошло в воскресенье, 4 декабря.

Проводить в последний путь звезду сериала «Лига обманутых жен» пришли коллеги по театру, где играла Стешенко. Церемония прощания проходит в похоронном доме Троекурово.

Наталия Стешенко была найдена мертвой в собственной квартире 29 ноября. В помещении она находилась с ребенком, который и обнаружил ее без сознания. Прибывшая на место бригада медиков не смогла спасти женщину. Позже выяснилось, что у актрисы оторвался тромб.

В столичном Театре Луны подтвердили смерть 37-летней актрисы. Для коллег это известие стало ударом, они находятся в шоковом состоянии.

По словам супруга актрисы Владимира Демаго, Стешенко перед трагедией жаловалась на плохое самочувствие.

Стешенко родилась в Казахстане, а в 2000 году завоевала титул «Мисс Казахстан». Позже она переехала в Москву и окончила ВГИК. Актриса работала в Театре Луны, а также сыграла главную роль в кинокомедии «Лига обманутых женщин».