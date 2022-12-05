Подвешиваемый к вертолету внедорожник-багги для спецназа создали в России

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Российские специалисты разработали тактический внедорожник-багги для спецподразделений, его можно транспортировать на внешней подвеске вертолета. Об этом рассказал генеральный директор компании «Арго» Константин Багдасаров на выставке «Вездеходер» в Москве.

— Создали мобильную тактическую платформу для спецслужб. За основу взято шасси УАЗ. Заднюю часть-трансформер можно заменить за пять минут. В базе сзади монтируется тактический модуль на отделение. Предусмотрели возможность внешней подвески на вертолет, для чего на каркасе имеются места под крепления, — пояснил он.

Багдасаров добавил, что для доступности обслуживания, линейка двигателей и трансмиссий с «раздаткой» использованы от одного из известных коммерческих поставщиков. Максимальная скорость вездехода составляет 100 километров в час, грузоподъемность — 1,5 тонны с возможностью увеличения до 2,5 тонн.

Для облегчения и быстроты посадки-высадки на военной версии вездехода нет дверей и установлены крепления для разного оборудования и вооружения.

Гендиректор «Арго» уточнил, что в настоящее время мощности предприятия позволяют производить около 40 вездеходов в месяц. В случае же большого заказа есть возможность расширить производство, передает РИА Новости.

14 ноября сообщалось, что сверхлегкий шлем из композитной брони создали в России. Об этом сообщил заместитель гендиректора предприятия-разработчика «Армоком» Олег Фаустов. По его словам, вес изобретения составляет 700 граммов.